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   26 06 2025   
   30 ذو الحجة 1446   
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    وزارة التربية الايرانية: استشهاد 20 طالبا وتضرر عدد من المدارس خلال العدوان الصهيوني على ايران