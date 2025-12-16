الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة وتغلق الشارع الرئيسي أمام المركبات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطار قانوني جديد يفتح آفاق الاستثمار في الثروة السمكية

      إطار قانوني جديد يفتح آفاق الاستثمار في الثروة السمكية

      الإمام الخامنئي: الشابّ الإيراني حافظَ على هويّته الدينيّة أمام الموجة الإعلاميّة الهائلة

      الإمام الخامنئي: الشابّ الإيراني حافظَ على هويّته الدينيّة أمام الموجة الإعلاميّة الهائلة

      اعتداءات إسرائيلية متزامنة شمالاً وجنوباً: شهداء وتوغّل معادٍ

      اعتداءات إسرائيلية متزامنة شمالاً وجنوباً: شهداء وتوغّل معادٍ