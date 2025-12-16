الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: انباء عن ارتقاء شهيد في غارة استهدفت آلية في بلدة سبلين – اقليم الخروب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الدفاع استقبل بشارة الأسمر والقاضي زياد أبو حيدر

      وزير الدفاع استقبل بشارة الأسمر والقاضي زياد أبو حيدر

      ناجحون بلا تعيين: المساعدون القضائيون يطالبون بمرسوم مؤجّل منذ عشر سنوات

      ناجحون بلا تعيين: المساعدون القضائيون يطالبون بمرسوم مؤجّل منذ عشر سنوات

      جابر استقبل وفد “البنك الدولي”: لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة تعمل على استكمال هذه المتطلبات

      جابر استقبل وفد “البنك الدولي”: لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة تعمل على استكمال هذه المتطلبات