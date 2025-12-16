الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    زيلينسكي: الولايات المتحدة ستبحث مع روسيا الضمانات الأمنية والخطة المكونة من 20 نقطة وخطة إعادة الإعمار في أوكرانيا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روابط التعليم الرسمي تدعو إلى الإضراب غداً… وتُمهل الحكومة شهراً واحداً

      روابط التعليم الرسمي تدعو إلى الإضراب غداً… وتُمهل الحكومة شهراً واحداً

      بيان مشترك لثماني دول أوروبية: روسيا هي التهديد الأخطر والمباشر على المدى الطويل لأمننا وللسلام والاستقرار في منطقة أوروبا والأطلسي

      بيان مشترك لثماني دول أوروبية: روسيا هي التهديد الأخطر والمباشر على المدى الطويل لأمننا وللسلام والاستقرار في منطقة أوروبا والأطلسي

      ادارة ترامب تغطي 19 مستوطنة جديدة في الضفة

      ادارة ترامب تغطي 19 مستوطنة جديدة في الضفة