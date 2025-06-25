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اللواء باكبور: قواتنا جاهزة للرد الحاسم على أي عدوان جديد والشعب الإيراني قدّم وقفة مشرفة

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد باكبور، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية، ومستعدة للرد الحاسم على أي عدوان جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن “أيدينا على الزناد، ولن نتردد في الدفاع عن الوطن كما فعلنا خلال الأيام الاثني عشر الماضية”.

وقال باكبور في تصريح صحافي، الأربعاء، إن “الحرس الثوري لا يثق بالعدو الصهيوني”، موضحاً أن “الرد سيكون بالمثل على أي خطأ يرتكبه هذا العدو، كما حصل في الأيام الماضية”.

وأعرب باكبور عن شكره للقائد العام للقوات المسلحة، السيد علي الخامنئي، على “إدارته الحكيمة لسير المعركة”، كما ثمّن دور الحكومة والوزراء والهيئات الحكومية التي ساندت المجهودات الميدانية ووقفت إلى جانب المجاهدين.

كما وجّه باكبور الشكر إلى مجلس الشورى الإسلامي ورئيسه، وإلى السلطة القضائية، والمؤسسات الإعلامية، على دعمهم المتواصل، وخصّ بالشكر الشعب الإيراني على تماسكه وصموده، واصفاً وقفته خلال هذه الفترة بأنها “وقفة نالت العلامة الكاملة”.

المصدر: موقع المنار