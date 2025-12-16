الثلاثاء   
   16 12 2025   
   25 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم بلدية غزة: آلاف العائلات باتت تعيش في العراء بعد غرق خيامهما

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً من مركز تاييوان

      الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً من مركز تاييوان

      دميترييف: الغرب يروّج لمعاداة روسيا لتحقيق أهداف خفية

      دميترييف: الغرب يروّج لمعاداة روسيا لتحقيق أهداف خفية

      وسائل اعلام سورية: قوات “أوندوف” الدولية تنتشر في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا

      وسائل اعلام سورية: قوات “أوندوف” الدولية تنتشر في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا