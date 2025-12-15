الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:58
    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شخص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق مبادرة «السلام الأزرق» والتحذير من مخاطر بيئية مشتركة

      لابيد: نتنياهو وصمة عار على “إسرائيل”

      من مدرجات مطار القدس إلى مستوطنات الاحتلال: مشروع استعماري لفصل القدس عن الضفة

