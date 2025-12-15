الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تقصف شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 15\12\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 15\12\2025