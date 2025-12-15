الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:10
    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مسن جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليه في مسافر يطا بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية المناطق التي تسيطر عليها داخل الخط الأصفر شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      الصحة في غزة: 393 شهيداً منذ بدء وقف إطلاق النار وانتشال 632

