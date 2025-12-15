الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:35
    عاجل

    الرئيس بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس الواقع في 18 كانون الاول الساعة 11 قبل الضهر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تشيلي.. المحافظ المتشدد خوسيه أنطونيو كاست يفوز في جولة إعادة انتخابات الرئاسة

      قائد في الناتو يشارك في محادثات برلين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

      مرفأ بيروت يسجّل أعلى معدل في تاريخه على صعيد مناولة الحاويات

