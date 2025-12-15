الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:35
    الدفاع المدني في غزة: لا نملك أي معدات ثقيلة ونبحث عن جثامين الشهداء بأدوات بسيطة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع المدني في غزة: منذ بدء المنخفضات الجوية انهارت أكثر من 17 بناية سكنية بشكل كامل

      تفعيل خط نقل جديد من ميناء بحر قزوين إلى ميناء إسكندرون في تركيا

      تقرير: الإمارات الطرف الخفي في أضخم صفقة سلاح بتاريخ “إلبيت الاسرائيلية”

