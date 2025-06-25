الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:08
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    صمدي: يد إيران القوية ستظل على الزناد وعينها الساهرة وأي عدوان سيقابل برد أقوى وأشد وأكثر حسماً