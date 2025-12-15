الإثنين   
    عاجل

    طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: آليات العدو تطلق النار تجاه الأهالي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: أولويتنا التحرك المكثف من أجل الإغاثة وإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية

