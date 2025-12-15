الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 03:45
    مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية استهدفت احد المنازل جنوب بلدة عيترون بالقنابل للمرة الرابعة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في أجواء بلدتي علار وعتيل شمالي مدينة طولكرم

      وسائل إعلام مغربية: ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات مدينة آسفي إلى 21 شخصا

