    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عورتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق جحر الديك وسط قطاع غزة

      دورية للجيش اللبناني تعرضت لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة المشرفة – الهرمل

      وفاة مسن في حريق داخل منزله ببلدة لوسي البقاعية

