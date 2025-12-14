الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصدر أمني لوكالة “سانا” السورية: مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

      مصدر أمني لوكالة “سانا” السورية: مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي ترمسعيا وكفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي ترمسعيا وكفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة