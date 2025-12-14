الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو ينفذ تمشيطاً بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الضهيرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قاسم هاشم: العدوان المتواصل يكرّس أهدافاً استراتيجية خطِرة ويستدعي تحصين الوحدة الوطنية

      قاسم هاشم: العدوان المتواصل يكرّس أهدافاً استراتيجية خطِرة ويستدعي تحصين الوحدة الوطنية

      طقس متقلب وممطر يسيطر على لبنان بدءاً من الإثنين مع انخفاض ملحوظ بالحرارة

      طقس متقلب وممطر يسيطر على لبنان بدءاً من الإثنين مع انخفاض ملحوظ بالحرارة

      مراسل المنار: إصابة مواطن لبناني اثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة عند أطراف بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان

      مراسل المنار: إصابة مواطن لبناني اثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة عند أطراف بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان