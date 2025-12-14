الخارجية الايرانية: واشنطن تصرّ على مواصلة نهج الماضي وهمّها الوحيد هو “اسرائيل”… والتواصل مستمر مع الوكالة الذرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي أن “أمريكا تصرّ على مواصلة نهج الماضي، ووثيقة الأمن القومي الأمريكي دليل على أن همّها الوحيد هو الكيان الإسرائيلي”.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين، وفيما يتعلق بتصريحات الممثل الأمريكي الخاص لسوريا وتصريحات ترامب بأنه لو وافقت إيران، لكنا قصفنا المنشآت النووية الإيرانية فقط، أوضح بقائي “إن كلمات الممثل الأمريكي الخاص لسوريا اعتراف واضح وصريح بالنهج التدخلي الأمريكي في المنطقة ودول أخرى. هذا الاعتراف يُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية. إن عدم الاستقرار الناجم عن التدخل الأمريكي في منطقتنا ونشوء الإرهاب هما نتيجة تدخلات يعترف ممثلو الولايات المتحدة بخطئها. إن الاعتراف بخطأ هذه السياسات يُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية، ويجب محاسبة أمريكا على هذه التدخلات في منطقتنا.”

وردًا على وزير الخارجية اللبناني، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية: “العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان قائمة، ولدينا سفير. كما تم تعيين السفير اللبناني الجديد، واكتملت إجراءات تقديمه، ونأمل أن تُستكمل هذه الإجراءات قريبًا. سيتم إرساء ذلك”، مضيفاً “نحن نفضل تجنب أي تصريح يصرف لبنان عن التركيز على وحدة أراضيه ويتسبب في تشتيت انتباه المجتمع اللبناني عن القضية الأساسية للبنان والدفاع ضد عدوان الكيان الصهيوني.”

القرار 2231 انتهى

وأضاف بخصوص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار 2231: “القرار 2231 قد انتهى في رأينا، وهذا ليس رأينا وحدنا، بل رأي عضوين في مجلس الأمن أيضًا.” أيدنا هذا الرأي. لقد تم تفعيل آلية تسوية الاتفاق النووي من قبل ثلاث دول أوروبية تحت ضغط من الولايات المتحدة وبدوافع سياسية، ولم يكن لها أي أساس. لا ينبغي إعطاء أي إجراء غير شرعي منذ البداية أي أثر. لقد أعربنا عن معارضتنا لإجراءات الأمانة العامة، ومواقف روسيا والصين واضحة أيضاً. نأسف لأن العمل السياسي للدول الأوروبية الثلاث في إساءة استخدام الآليات قد تسبب في مثل هذا الوضع.

ينبغي أن يتبنى غروسي موقفا فنيًا

وفيما يتعلق بتصريحات غروسي بشأن استئناف وجود المفتشين، قال بقائي: “يُكرر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سلسلة من الجمل والتصريحات. ولن يُغير هذا من الواقع القائم. إيران، بصفتها طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تُدرك التزاماتها. وفي الوقت نفسه، يُتوقع من المدير العام أن يُخاطب الأطراف التي تسببت في هذا الوضع بدلًا من مُخاطبة إيران وحدها. في مثل هذه الظروف، عندما تكون المقاربات غير عادلة، ولا يُؤدي توجيه الاتهامات بشكل أحادي إلى حل المشكلة، ينبغي أن يتبنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منظورًا فنيًا من خلال التركيز على الصلاحيات الممنوحة له وفقًا لنظام الوكالة.

الشعب السوري لا يرضى بهذا الوضع

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قال: “الشعب السوري لا يرضى بهذا الوضع الذي يُهاجم فيه كيان الاحتلال أراضيه ويُضايق الشعب السوري. لطالما حذرنا من تحويل سوريا إلى بؤرة لتقوية الإرهاب ونشره. إن استمرار جرائم الكيان الصهيوني وهجمات نظام الاحتلال على سوريا، إلى جانب استمرار احتلال أجزاء منها، قد يحول دون عودة الاستقرار والأمن إلى البلاد، وهذا ما يُثير قلق جميع دول المنطقة.”

احتجاز الولايات المتحدة للسفينة الصينية

وفيما يتعلق باحتجاز الولايات المتحدة للسفينة الصينية، قال بقائي: “هذا العمل الأمريكي مثال صارخ على قرصنة الدولة. إن استخدام دولة ما للقوة ضد سفينة تابعة لدولة أخرى في المياه المفتوحة والدولية يُعد مخالفة للقانون الدولي. يجب على المجتمع الدولي أن يُدين هذا العمل بصوت واحد”.

وفي إشارة إلى وضع مهدية إسفندياري، المواطنة الإيرانية المحتجزة في فرنسا والمفرج عنها حاليًا بكفالة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “نحن بانتظار محاكمتها. ستُعقد محاكمتها في منتصف كانون الثاني/يناير، ونأمل أن تُهيئ هذه المحاكمة الظروف اللازمة لإطلاق سراحها النهائي وعودتها إلى وطنها”.

القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان

وفيما يتعلق بمدة غموض وضع المفاوضات واحتمالية اندلاع حرب أخرى، قال بقائي: قال: ما هو واضح لا يحتاج إلى شرح. لقد أثبتت إيران سلطتها في مختلف المجالات، والدبلوماسية إحدى أدواتها. نحن نواجه أطرافًا أظهرت عدم تقديرها للمفاوضات. قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان.

التواصل مستمر بين إيران والوكالة

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن وساطة مصر في الملف النووي الإيراني: “لا يمكنني القول بوجود وساطة بالمعنى التقليدي. بعثتنا في فيينا تتحدث مع مديري الوكالة كلما دعت الحاجة. التواصل مستمر بين إيران والوكالة. نحن عضو في الوكالة. حاليًا، يستند عمل إيران في التعامل مع الوكالة إلى قانون البرلمان”.

معاناة الغزيين

إلى ذلك، تطرق الوزير الايراني إلى المعاناة المستمرة للغزيين، قائلاً “الأطفال الفلسطينيون يفقدون ارواحهم بسبب البرد”.

وفي إشارة إلى التطورات في المنطقة، قال بقائي “تتمحور التطورات في المنطقة حول محور غزة ولبنان وجرائم الكيان الصهيوني. وقد زاد برد الشتاء والفيضانات والأمطار من سوء الأوضاع في غزة بالنسبة للشعب الفلسطيني. وفقد عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين أرواحهم بسبب البرد.”

وفي إشارة إلى الهجمات المباشرة المستمرة على المواطنين الفلسطينيين، أضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: “إن انتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبنان وسوريا مستمر، وللأسف، يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ أي إجراء جاد لإنهاء هذا الوضع بسبب إصرار الولايات المتحدة على منح حصانة مطلقة للكيان الصهيوني”.

من جهة ثانية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية “يُعقد حاليًا اجتماعٌ لدول الجوار الأفغانية في طهران، وقد زار الرئيس الايراني الأسبوع الماضي كازاخستان وتركمانستان، وعُقدت عدة اجتماعات على مستوى الرئيس ووزير الخارجية. وسيتوجه وزير الخارجية إلى روسيا وبيلاروسيا، وهما زيارتان هامّتان”.

وأضاف “عقدنا الأسبوع الماضي اجتماعًا ثلاثيًا بين إيران والصين والمملكة العربية السعودية في طهران”.

وبخصوص اجتماع الممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان في طهران، وما إذا كان سيتم مناقشة التوتر بين أفغانستان وباكستان خلال هذا الاجتماع، وغياب ممثل عن أفغانستان، أضاف: “الجوار مهم بالنسبة لنا. لدينا حدود مشتركة بطول 2000 كيلومتر مع أفغانستان وباكستان. وجهنا الدعوة لجميع الدول للمشاركة، وكانت أفغانستان من بينها. كنا نود مشاركة أفغانستان، ونعتقد أن مشاركتها في مثل هذه العمليات ستساهم في تعزيز التفاهم وحل المشاكل بينها وبين الدول المجاورة. كان قرار أفغانستان عدم المشاركة، ونحن نحترم هذا القرار. إن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو المساهمة في التوافق الإقليمي وإيجاد حلول قبل هذا الاجتماع والمحادثات”.

لا شرعية للعملية الأمريكية ضد ناقلة النفط الفنزويلية

وفيما يتعلق باحتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط فنزويلية، قال بقائي: لقد اتخذنا موقفًا رسميًا بشأن هذه المسألة. لا أساس لها من الصحة. إن العملية الأمريكية ضد ناقلة النفط الفنزويلية لا شرعية لها في القانون الدولي. ليس من الصواب الاستناد إلى القوانين المحلية لارتكاب جريمة دولية. إن العمل الأمريكي مثال على القرصنة. يجب على جميع الدول إدانة هذا العمل الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتطورات في اليمن، صرّح قائلاً: إن التطورات الجارية في اليمن يجب أن تكون مدعاة للقلق لجميع دول المنطقة، لأنها تتماشى مع سياسة الكيان الإسرائيلي في تقسيم الدول. لقد أكدنا سابقًا على استقرار اليمن ووحدة أراضيه. أي عمل في هذا الاتجاه هو بمثابة ذريعة لأعداء دول المنطقة.

من حق المنتخب الإيراني المشاركة في كأس العالم

وبخصوص احتمال رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم، قال: “تلتزم الولايات المتحدة بالعمل كدولة مضيفة وفقًا للوائح الفيفا. والآن، انتهكت الولايات المتحدة هذا الالتزام. وقد أعلنا احتجاجنا من خلال الفيفا ومكتب حماية المصالح الأمريكي. من حق المنتخب الإيراني المشاركة في كأس العالم، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الفيفا والحكومة المضيفة. نأمل ألا يكون للولايات المتحدة، ولو لمرة واحدة، أي موقف سياسي تجاه القضايا الرياضية والثقافية.”

المصدر: مهر