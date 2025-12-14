الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 05:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غربي مدينة جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: عناصرنا منتشرون في موقع إطلاق النار بجامعة براون وسنوفر كل ما يلزم

      مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: عناصرنا منتشرون في موقع إطلاق النار بجامعة براون وسنوفر كل ما يلزم

      ترامب: لقد تم إطلاعي على وضع جامعة براون وهو وضع فظيع فإصابات الضحايا سيئة جدا

      ترامب: لقد تم إطلاعي على وضع جامعة براون وهو وضع فظيع فإصابات الضحايا سيئة جدا

      عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند: مقتل شخصين وإصابة 8 بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار في جامعة براون

      عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند: مقتل شخصين وإصابة 8 بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار في جامعة براون