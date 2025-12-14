تركيا تقترح اتفاقا محدودا حول سلامة الملاحة في البحر الأسود

اقترحت تركيا على أطراف النزاع الأوكراني إبرام اتفاق محدود حول عدم مهاجمة منشآت الطاقة وضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع اتفاقية سلام شاملة.

أعلن ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقال في مقابلة مع قناة TV NET: “إلى أن يتم وقف شامل لإطلاق النار وتوقيع اتفاق سلام، نقترح إبرام اتفاق محدود ومؤقت بشأن عدم شن هجمات على منشآت الطاقة وضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود”.

وأشار فيدان إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن صفقة تصدير الحبوب في عام 2022. مضيفاً “وبذلك، تجنبت عوائق الملاحة والمخاطر ليس فقط السفن المشاركة في نقل الحبوب، بل وجميع السفن التجارية في البحر الأسود”.

وأعلن الوزير التركي عن وقوع هجوم آخر على سفينة تجارية في البحر الأسود يوم السبت، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار تذكر. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت سابقاً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات في حوض البحر الأسود عقب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية المدنية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ولم يستبعد فيدان أيضا إمكانية حلّ عدد من القضايا المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا عبر استفتاء. وقال: “يبدو أنه إلى حد ما، سيتم حلّ عدد من القضايا في أوكرانيا من خلال الانتخابات والاستفتاء. بعض بنود اتفاقية السلام لن يتم حلها إلا بالاستفتاء”.

وأضاف فيدان أن تركيا مستعدة للتوسط في حل النزاع. وقال: “يوضح كلا الطرفين ما يريدانه وما لا يريدانه. تكمن المشكلة في التباين بين ما يرغب به الطرفان وما لا يؤيدانه. وهنا تبرز الحاجة إلى وسيط لتقريب وجهات النظر وتضييق فجوات الخلاف”.

المصدر: وكالة تاس الروسية