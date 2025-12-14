الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:49
    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم منطقة دوار الشهيد ثابت ثابت وسط مدينة طولكرم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إطلاق نار مكثف داخل جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية

      قصف مدفعي يستهدف شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويطلقون النار بكثافة في منطقة البويرة بالخليل جنوب الضفة الغربية

