بانكوك تنفي إعلان ترامب هدنة مع كمبوديا وتؤكد مواصلة العمليات العسكرية

نفت تايلاند، السبت، مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى هدنة مع كمبوديا عقب مكالمات هاتفية، مؤكدة أن القتال بين البلدين مستمر لليوم السادس، وأن تصريحات ترامب لا تعكس الواقع على الأرض.

وقال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو إن بعض ما ورد في تغريدة ترامب على منصة «إكس» لا يعكس فهمًا دقيقًا للوضع، ويتعارض مع الحقائق، معربًا عن قلق بلاده وخيبة أملها من تأثير هذه التصريحات على مشاعر الشعب التايلاندي، ولا سيما أن تايلاند تفخر بكونها أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة بموجب معاهدة.

وأضاف أن وصف الرد التايلاندي بالمفرط غير صحيح، مؤكدًا أن العمليات كانت متناسبة وذات طابع دفاعي ردًا على تحركات عسكرية كمبودية.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلن ترامب أن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاقية السلام الموقعة في يوليو/تموز، مشيدًا بمحادثاته مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول ونظيره الكمبودي هون مانيه.

غير أن رئيس الوزراء التايلاندي أكد، السبت، أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية إلى أن يزول أي تهديد لأراضيها وشعبها.

وأفاد مركز صحفي مشترك في بانكوك بأن القوات التايلاندية استهدفت مواقع عسكرية كمبودية عند الساعة 5:50 صباحًا، في وقت أعلنت فيه كمبوديا أن طائرات مقاتلة تايلاندية قصفت أراضيها.

وقال متحدث باسم البحرية التايلاندية إن القوات الجوية نجحت في تدمير جسرين كانا يُستخدمان لنقل الأسلحة إلى منطقة النزاع، فيما شدد الجيش التايلاندي على استخدام أسلحة عالية الدقة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين.

ويأتي التصعيد على خلفية نزاع حدودي طويل الأمد بين الجارتين في جنوب شرق آسيا يمتد على نحو 800 كيلومتر، ويعود إلى الحقبة الاستعمارية. وأسفرت الاشتباكات المتجددة هذا الشهر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا ونزوح قرابة نصف مليون من الجانبين.

