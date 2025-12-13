مقتل 3 أميركيين في سوريا وواشنطن تكشف تفاصيل “هجوم تدمر”

قتل ثلاثة أميركيين، هم جنديان ومدني، السبت في سوريا، إثر “كمين نصبه مسلح منفرد” ينتمي إلى تنظيم داعش ، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وجاء في بيان “سنتكوم”: “في 13 ديسمبر، قُتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية ومدني أميركي واحد، وأُصيب ثلاثة من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم داعش في سوريا. وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله”.

كما كشف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، على حسابه في منصة “إكس”: “وقع الهجوم أثناء قيام الجنود بلقاء مع قائد عسكري هام. وكانت مهمتهم دعم العمليات الجارية لمكافحة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب في المنطقة”، مشيرا إلى أن المدني القتيل كان مترجما.

وأوضح: “يجري التحقيق في هذا الهجوم حاليا”.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” أفادت في وقت سابق السبت بـ”إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية”، خلال الهجوم في مدينة تدمر، مشيرة إلى مقتل “مطلق النار”.

وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إطلاق النار وقع بينما كان ضباط سوريون وأميركيون مجتمعين داخل مقر تابع للأمن السوري في تدمر التاريخية.

ونقلت “سانا” أن طائرات مروحية نقلت المصابين إلى قاعدة التنف حيث تنتشر قوات أميركية.

وفي وقت لاحق، علّقت وزارة الداخلية السورية بالقول إن “قيادة الأمن الداخلي سبق وحذرت قوات التحالف في منطقة البادية باحتمال حصول خرق أو هجمات متوقعة لداعش”.

وأضافت: “قوات التحالف لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار”.

المصدر: مواقع