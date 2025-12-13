السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    البنتاغون: مقتل جنديين أميركيين ومدني وجرح 3 في هجوم وسط سوريا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 13\12\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 13\12\2025

      مداهمات رقابية في طرابلس لحماية سلامة الغذاء

      مداهمات رقابية في طرابلس لحماية سلامة الغذاء

      الحمّى القلاعية: تطمينات وإجراءات وقائية

      الحمّى القلاعية: تطمينات وإجراءات وقائية