الشيخ قاسم: ادعو الدولة للتراجع وأن تعيد حساباتها طبقوا الاتفاق وبعد ذلك نناقش في الاستراتيجية الدفاعية لا تطلبوا منا ان لا ندافع عن أنفسنا والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها