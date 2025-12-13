السبت
13 12 2025
22 جمادى الآخرة 1447
بيروت 15:23
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
السبت
22 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
05:06
صلاة الصبح
05:14
الشروق
06:34
الظهر
11:32
العصر
14:12
المغرب
16:49
العشاء
17:44
منتصف الليل
22:51
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
الشيخ قاسم: يريدون إضعاف المقاومة ويبقون الجيش يتسلح بمقدار بسيط حتى يكون لبنان بلا قوة
13-12-2025 15:08 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الشيخ قاسم: ادعو الدولة للتراجع وأن تعيد حساباتها طبقوا الاتفاق وبعد ذلك نناقش في الاستراتيجية الدفاعية لا تطلبوا منا ان لا ندافع عن أنفسنا والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها
15:10
الشيخ قاسم: فلتتوقف الدولة عن التنازلات ألم تسمعوا السفير الاميركي يقول ان المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر
15:09
الشيخ قاسم: المقاومة حققت 4 انجازات عظيمة حررت الارض وصمدت وردعت العدو واوقفت اجتياح لبنان في معركة اولي البأس
15:07