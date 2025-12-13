السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:23
ArEnFrEs

    عاجل

    الشيخ قاسم: لن نتزحزح عن موقفنا وهذا الموقف هو أشرف موقف وطني لا يحتاج الى شهادة من أصحاب التاريخ الإجرامي الأسود او التاريخ الفتنوي او تاريخ الفساد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: ادعو الدولة للتراجع وأن تعيد حساباتها طبقوا الاتفاق وبعد ذلك نناقش في الاستراتيجية الدفاعية لا تطلبوا منا ان لا ندافع عن أنفسنا والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها

      الشيخ قاسم: فلتتوقف الدولة عن التنازلات ألم تسمعوا السفير الاميركي يقول ان المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر

      الشيخ قاسم: يريدون إضعاف المقاومة ويبقون الجيش يتسلح بمقدار بسيط حتى يكون لبنان بلا قوة

