الشيخ قاسم: الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة أي واحد تريدون نزعه او تمسون به يعني انكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها وهذا إعدام لوجودنا ولن نسمح لكم ولن يكون هذا