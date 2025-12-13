الشيخ قاسم: إذا كانت أميركا تعمل لمصالحها في لبنان تأكدوا أنها ستبحث عن حل وإذا كانت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة “اسرائيل” لن يكون للبنان حياة أستسلمَ ام واجه وقاتل