السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:50
    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء و16 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السوداني: العراق خرج منتصرًا على الإرهاب ونسعى لعلاقة متوازنة مع الأمم المتحدة

      إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من وقود الديزل المهرّب في بحر عُمان

      أردوغان يدعو لدعم دولي قوي لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكد سعي تركيا لتشكيل “حزام سلام” في المنطقة

