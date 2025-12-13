السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:42
    جيش الاحتلال ينسف عددا من المباني السكنية تزامنا مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأونروا: لدينا مخزون كاف من مستلزمات الإيواء لما يصل الى 1.3 مليون شخص تم تخزينها مسبقا خارج غزة

      الأونروا: السلطات “الإسرائيلية” ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة الى قطاع غزة

      مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: الاحتلال يماطل في إدخال ما يلزم القطاع الصحي ونحتاج الى تدخل دولي سريع

