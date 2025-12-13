“إعلاميون من أجل الحرية” توضح كلام رئيس الجمهورية حول العلاقة اللبنانية السورية

نفت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، التي التقت أمس رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، صحة بعض التسريبات المنسوبة إلى الرئيس حول علاقة لبنان وسوريا.​

وقالت في بيان: “في خبر زيارة عون سوريا، كان كلام الرئيس واضحًا ومحددًا، إذ قال: بعد تسوية الخلافات سألتقي الشرع، وهو لم يقل سأزور سوريا”.​

وفي هذا الإطار، تمنت الجمعية من الزملاء توخي الحذر في نقل أي خبر صحافي، والحرص على الدقة وعدم الوقوع في خطأ نقل الموقف والمعلومة، “خصوصًا أن كلام الرئاسة الأولى يحمل موقفًا رسميًا لا يحتمل التأويل”.​

وشكرت رئيسَ الجمهورية الذي أعلن مواقفه بشفافية أمام نخبة من الصحافيين، مشيرةً إلى أن اللقاء لم يكن خاصًا بأي مؤسسة إعلامية، “لا سيما أن الرئيس يمثّل نموذجًا في احترام دور الإعلام وصيانة الحرية”.​

المصدر: الوكالة الوطنية