الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:26
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    اعلام العدو: رصد إطلاق مسيرة من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة