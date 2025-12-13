السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 04:26
    الخارجية الاميركية: القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نرفض أي محاولة لتعزيز دور الأونروا

      الخارجية الاميركية: الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت طرح قرار مثير للانقسام ومسيس يستند إلى مزاعم كاذبة

      الخارجية الأميركية: الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم مرة أخرى قرارا غير جاد يظهر الانحياز ضد “إسرائيل”

