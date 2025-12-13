السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب: سيتم اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة شرقي مدينة غزة

      طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة شرقي مدينة غزة

      قوات الاحتلال تداهم بلدة عزون شرق قلقيلية

      قوات الاحتلال تداهم بلدة عزون شرق قلقيلية

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غربي الخليل

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غربي الخليل