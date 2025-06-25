عاجل

حزب الله: ندعو جميع ‏شعوب الأمة إلى استلهام هذا ‏النصر العظيم بتوحدها ووقوفها مع الحق في مواجهة فراعنة هذا ‏العصر ‏بما يحقق للأمة عزتها وكرامتها