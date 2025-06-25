الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:40
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    حزب الله: ندعو جميع ‏شعوب الأمة إلى استلهام هذا ‏النصر العظيم بتوحدها ووقوفها مع الحق في مواجهة فراعنة هذا ‏العصر ‏بما يحقق للأمة عزتها وكرامتها