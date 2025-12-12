الحاج حسن: أقلّ ‏ما ‏يمكن أن يفعله وزير الخارجية هو أن يفعّل عمله الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية ‏لتشرح للعالم أنّ لبنان ‏التزم باتفاق وقف إطلاق النار وأنّ العدو ‏لم يلتزم به