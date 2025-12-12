الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدتي تقوع وشقبا في الضفة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      دورية عسكرية إسرائيلية تدخل قرية عابدين بريف درعا الغربي في جنوبي سوريا

      دورية عسكرية إسرائيلية تدخل قرية عابدين بريف درعا الغربي في جنوبي سوريا

      قرصنة نفطية وتهديدات عسكرية…

      قرصنة نفطية وتهديدات عسكرية…

      خطَب الجمعة: تحذيرات من مخاطر التفاوض المباشر مع العدو

      خطَب الجمعة: تحذيرات من مخاطر التفاوض المباشر مع العدو