الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
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    حزب الله: إن كل ‏رهان على ضعف أو وهن أو تراجع سيصيب هذه الأمة المؤمنة قد خاب وسقط‎