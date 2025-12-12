الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:04
    عاجل

    حماس: إعلان سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية يشكل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      «غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدات في الجنوب والبقاع الغربي وسط غياب الموقف الرسمي»

      73 عملاً مقاومًا في الضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي

      حماس تطالب بتحرك دولي جاد لإعمار قطاع غزة وتوفير متطلبات الإيواء الكريم

