الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    برنامج #الأغذية_العالمي: مضطرون لخفض حصص الغذاء للمجتمعات التي تواجه #المجاعة في #السودان بسبب نقص التمويل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السفير المصري: نعمل لتخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب

      السفير المصري: نعمل لتخفيف التوتر وتجنيب لبنان شبح الحرب

      الرئيس عون: عودة الأسرى المعتقلين في “إسرائيل” أولوية

      الرئيس عون: عودة الأسرى المعتقلين في “إسرائيل” أولوية

      الرئيس عون : الاتصالات مستمرة لإطلاقهم ونأمل الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن

      الرئيس عون : الاتصالات مستمرة لإطلاقهم ونأمل الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن