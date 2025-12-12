الجمعة   
   12 12 2025   
   21 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:46
    مصادر فلسطينية: 11 حالة وفاة وانهيارات منازل خلال المنخفض في غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ثلوج على مرتفعات الضنية

      كولومبيا تُعلن استعدادها لمنح اللجوء لمادورو وسط تصاعد التوترات الإقليمية

      مصادر فلسطينية: وفاة الطفلة هديل عبد الله حمدان ( 9 سنوات) جراء البرد في مدينة غزة

