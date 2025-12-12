ناصر الدين: لبنان أمام فرصة للتقدم من خلال الصحة الرقمية

أكد وزير الصحة العامة في لبنان، ركان ناصر الدين، أن “لبنان استطاع بصموده أن يواجه تحديات غير مسبوقة، وهو الآن أمام فرصة ليست للتعافي فقط، بل للتقدم من خلال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي اللذين يساعدان على بناء نظام صحي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال المقبلة”.

وجاء كلام ناصر الدين خلال افتتاحه، الخميس، المؤتمر العلمي الذي نظمه قسم التصوير الطبي في كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة، وشدد ناصر الدين على “ضرورة أن يقترن الابتكار بالحماية من الإشعاع. فمع تطور تقنيات التصوير يجب أن تتطور كذلك أطر ضمان الجودة والتدريب والحد من المخاطر”.

ولفت ناصر الدين إلى أن “النظام الصحي في لبنان يحتاج إلى المضي قدمًا في تحقيق أمرين أساسيين: الإصلاح الرقمي من جهة، وإدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الصحية من جهة ثانية”، وأكد أن “وزارة الصحة العامة تتقدم في إرساء إصلاحات استراتيجية تتقدمها الرقمنة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الجودة والسلامة والعدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية”.

وأشار ناصر الدين إلى أن “الوزارة استثمرت بشكل كبير على مدى السنوات الماضية في بناء أسس منظومة صحية رقمية حديثة”، وقال: “نقوم حاليًا بتطوير المنصات الوطنية الخاصة بالترصد والتسجيل وإعطاء التراخيص وإدارة سلاسل الإمداد”، وتابع: “نحن نتقدم بثبات نحو نظام صحي تتخذ فيه القرارات استنادًا إلى بيانات حديثة وموثوقة”، وأضاف أن “ما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي امتداد طبيعي لهذا التحول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام