    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية عابود بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال الإسرئيلي تستهدف جنوب خانيونس جنوب قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: استمرار منع إعادة الإعمار وتقييد إدخال المساعدات وتدمير المنازل والبنى التحتية يزيد من معاناة أكثر من مليون ونصف المليون نازح في القطاع

