حازم قاسم: ️ندعو الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك عاجل وجاد لإنقاذ غزة من الوضع الكارثي الذي تسببه سنوات التدمير وتوالي المنخفضات الجوية