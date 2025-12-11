الخميس   
    كتلة الوفاء للمقاومة تهيب بالجهات المعنية ‏أن تتحرك فورا وتقوم بواجباتها كاملة ازاء التسيب الإعلامي الذي يضرب ‏اساسيات وبديهيات الموقف الوطني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمن الدولة: توقيف شبكة تستخدم منتجات مزورة

      الطاقة اللبنانية: أطلقنا مناقصة لتأمين استقرار الفيول وإنتاج الكهرباء

      نهضة خضراء على ضفاف الليطاني: مبادرة لإعادة التأهيل وحماية النهر

