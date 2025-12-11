الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    كتلة الوفاء للمقاومة : الفرصة ما تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية ‏المتسارعة أمام ‏العدو من خلال حزم امرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أولاً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمن الدولة: توقيف شبكة تستخدم منتجات مزورة

      أمن الدولة: توقيف شبكة تستخدم منتجات مزورة

      الطاقة اللبنانية: أطلقنا مناقصة لتأمين استقرار الفيول وإنتاج الكهرباء

      الطاقة اللبنانية: أطلقنا مناقصة لتأمين استقرار الفيول وإنتاج الكهرباء

      نهضة خضراء على ضفاف الليطاني: مبادرة لإعادة التأهيل وحماية النهر

      نهضة خضراء على ضفاف الليطاني: مبادرة لإعادة التأهيل وحماية النهر