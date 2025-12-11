الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:30
    عاجل

    الرئيس بري: المؤسف أن أحدا لا يسأل ولم يسأل اين ومتى وكيف نفذت أو التزمت “إسرائيل” ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سوريا ترحب بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”

      لجنة المال اقرت الاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار للأساتذة واستفادة المتقاعدين من الطبابة والأمومة

      الشيخ الخطيب: لبناء دولة وطنية موحدة وحماية لبنان بعيدا من الطائفية

