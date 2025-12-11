الخميس   
   11 12 2025   
   20 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:58
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام قرية العرقة غرب جنين شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الولايات المتحدة الأميركية: مجلس النواب الأميركي يقر بالأغلبية مشروع قانون إلغاء عقوبات قيصر على سوريا

      وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية : فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو

      وزارة الخارجيّة الأمريكية: الوزير روبيو بحث مع نظيره الإسرائيلي الأمن الإقليمي وتنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة

