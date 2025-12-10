النائب علي حسن خليل: نتيجة إصرار معظم النواب المشاركين وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير تم تخصيص مبالغ لإعادة الترميم على الأقل في المرحلة الأولى بتجاوب من وزارة المالية